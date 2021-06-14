Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) рекомендує проводити щеплення вагітних жінок проти Covid-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech із низкою застережень. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, щеплення рекомендується проводити у випадку, якщо користь від вакцинації перевищує потенційний ризик.

«Якщо вагітна має високий ризик захворіти на Covid-19, наприклад жінка працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем. Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина – Comirnaty від Pfizer-BioNTech), – йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що вагітні можуть переносити захворювання важче, однак при цьому вони не брали участь у клінічних випробуваннях вакцин.

«Втім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває», – додали в міністерстві.

При цьому у випадку, якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти Covid-19 на векторній платформі (наприклад, Covishield чи SKBio від AstraZeneca) до початку або під час вагітності, лікар має розповісти їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.

«На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів», – зазначили у міністерстві.

У відомстві також зазначили, що робити рутинний тест на вагітність перед щепленням нема потреби.

При цьому жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) без застережень. Водночас інструкція вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняє щепити нею вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком.