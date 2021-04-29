Нові ліки від коронавірусу хворі зможуть вживати вдома

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу, які можна буде вживати при перших ознаках захворювання. Нові ліки можуть бути доступні до кінця цього року і вживати їх люди зможуть вдома, повідомив Укрінформ із посиланням на американський телеканал CNBC.

«Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати й проти нових штамів коронавірусу. Перший варіант – ін'єкційний. Другий варіант – пероральний (прийом ліків, зазвичай пігулок, шляхом проковтування). Зараз ми активно працюємо над ним, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами», – заявив генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Була.

Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також використовують для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Якщо клінічні випробування пройдуть успішно, то препарат від коронавірусу з’явиться вже до кінця цього року.

Альберт Була сподівається, що нові пігулки дозволять людям лікувати коронавірус удома. Вони не дозволять хворобі прогресувати і люди не відвідуватимуть лікарні без зайвої потреби.