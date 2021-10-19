Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами та медикаментами для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

Як повідомляє Reuters, документ, який наразі представлений в чорновому варіанті, стосується програми, спрямованої на організацію справедливого доступу бідних країн до вакцин, тестів і лікування від Covid-19.

Серед кроків, які пропонує АСТА (організована ВООЗ і партнерами для боротьби з Covid-19), - зробити так, щоб пацієнти з легким або середньої тяжкості перебігом Covid-19 могли отримати антивірусні препарати за ціною всього 10 доларів за курс.

У документі АСТА прямо не говориться, які ліки будуть використані. Ініціатива хоче укласти до кінця листопада угоду щодо забезпечення постачання «перорального амбулаторного препарату».

Ймовірно, йдеться про препарат «молнупіравір» виробництва американської Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics. Це експериментальний препарат у вигляді таблеток, який може стати першими широко доступними ліками проти Covid-19.

Ціна 10 доларів за курс «молнупіравіра», яку хоче забезпечити АСТА, є дуже низькою. Для порівняння, уряд США вже замовив «молнупіравір» на 1,7 млн курсів лікування за 1,2 млрд доларів, тобто один п'ятиденний курс обійшовся у 700 доларів.