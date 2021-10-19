Україна використовувала половину поставлених до країни вакцин від коронавірусу, пише «Інтерфакс-Україна».

Від початку пандемії Covid-19 Україна отримала понад 24,7 млн доз, використала – близько 12,3 млн доз.

З них: 10,4 мн доз вакцини CoronaVac (залишилося 6,4 млн); 7,4 млн доз Pfizer (залишилося 1,6 млн доз); 4,9 млн доз AstraZeneca під різними торговими назвами (залишилося 2,4 млн доз) і 2 млн доз Moderna (повністю використані).

У МОЗ нагадали, що всі наявні в Україні вакцини ефективно захищають від тяжкого перебігу ковіду, допомагають знизити ризик госпіталізації і смерті.

За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 96% хворих на коронавірус у вересні не були вакциновані. Інфекціоністи наголошують: понад 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарні з коронавірусом – нещеплені.