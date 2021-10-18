Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що виробники можуть завезти в Україну «безпрецедентну кількість» вакцини проти грипу. Про це Ляшко розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, МОЗ вже провело підготовчу роботу щодо ввезення вакцини.

«У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу. І виробники можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини проти грипу на територію нашої держави. У нас ніколи такого не було. Але хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти», – сказав міністр.

Він зауважив, що відповідно до досліджень, проведених в інших країнах, під час епідемії коронавірусу грип був витіснений із циркуляції.

«В Австралії досліджували, як у них циркулював грип під час епідемії коронавірусної хвороби. У південній півкулі – циркулює грип раніше, а потім переходить на північну півкулю. То вони показали, що під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений. І на це ряд факторів впливали, у тому числі карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, зокрема: дистанція, маски, дезінфекція й антисептична обробка рук. Це все впливає, у тому числі на стримування епідемії грипу», – розповів Ляшко.

Як зазначається, при цьому очільник МОЗ наголосив, що вакцинуватися потрібно і від грипу, і від Covid-19. За прогнозами МОЗ, цей епідсезон не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо важчого перебігу хвороби. В Україні очікується циркуляція щонайменше трьох штамів грипу