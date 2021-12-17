Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на купівлю ліків проти коронавірусу з компанією Merck Sharp & Dohme. Про це повідомили Hromadske у прес-службі МОЗ.

Американська фармкомпанія постачатиме препарат Lagevrio (молнупіравір) у таблетках. Відомство планує закупити 300 тис. курсів ліків, щоб використовувати препарат у перші дні захворювання та запобігти важкому перебігу хвороби.

Молнупіравір блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби, кажуть у МОЗ.

Першою цей препарат дозволила використовувати Велика Британія, а згодом ЄС та США.

Його рекомендують людям, які мають легку та помірну форму Covid-19 і принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого захворювання (ожиріння, старший вік, цукровий діабет або захворювання серця).