МОЗ домовилось про закупівлю ще одного препарату від коронавірусу
Американська фармкомпанія постачатиме в Україну препарат Lagevrio (молнупіравір)
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Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на купівлю ліків проти коронавірусу з компанією Merck Sharp & Dohme. Про це повідомили Hromadske у прес-службі МОЗ.
Американська фармкомпанія постачатиме препарат Lagevrio (молнупіравір) у таблетках. Відомство планує закупити 300 тис. курсів ліків, щоб використовувати препарат у перші дні захворювання та запобігти важкому перебігу хвороби.
Молнупіравір блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби, кажуть у МОЗ.
Першою цей препарат дозволила використовувати Велика Британія, а згодом ЄС та США.
Його рекомендують людям, які мають легку та помірну форму Covid-19 і принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого захворювання (ожиріння, старший вік, цукровий діабет або захворювання серця).