Данія схвалила противірусні таблетки «Молнупіравір» компанії Merck & Co Inc пацієнтам із Covid-19 з групи ризику, зокрема людям похилого віку. Про це повідомив Reuters у четвер, 16 грудня.

«Ми вважаємо, що переваги лікування [пігулками Merck] переважають недоліки для тих пацієнтів, які найбільше ризикують серйозно захворіти на Covid-19», – заявила головна лікарка Управління охорони здоров’я Кірстін Молл.

Нагадаємо, що Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила перші у світі пероральні ліки проти коронавірусу. На початку листопада листопада вона видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу «Молнупіравір» від американського фармацевтичного гіганта Merck.

Крім того, 4 листопада Міністерство охорони здоровʼя дозволило випробувати в України таблетки проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Merck.