Компанія Pfizer Inc заявила, що остаточний аналіз її таблетки від Covid-19 показав високу ефективність. Про це повідомляє Reuters.

Таблетки показали майже 90% ефективності у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком. Останні лабораторні дані свідчать, що препарат дієвий і проти нового штаму коронавірусу «Омікрон».

«Це повідомлення є додатковим підтвердженням того, що наш препарат, якщо він буде дозволений або схвалений, може істотно вплинути на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у зменшенні госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження», – сказав очільник Pfizer Альберта Бурла.

Клінічні дослідження проводилися на основі даних 1000 осіб. Ніхто з учасників, яких лікували таблетками Pfizer, не помер, у порівнянні з 12 смертями тих, кому давали плацебо.

Pfizer сподівається, що згодом зможе запропонувати таблетки під назвою Paxlovid, щоб люди могли приймати їх удома.

Наразі Pfizer очікує на схвалення ліків Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).