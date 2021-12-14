Дві дози вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 давали 70% захисту від госпіталізації. Про це свідчать результати дослідження впливу штаму «Омікрон», пише Reuters.

Науковці проаналізували понад 211 тисяч позитивних результатів тестів на Covid-19 із 15 листопада по 7 грудня. Приблизно 78 тисяч результатів були пов’язані з «Омікроном».

Воно показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження, що набагато менше, ніж рівень для інших штамів, виявлених у країні до цього часу.

Водночас вакцина забезпечила 70% захисту від важких ускладнень, які потребують госпіталізації пацієнта, як показало дослідження.

У Раді медичних досліджень Південної Африки назвали це «дуже хорошим захистом».

Аналіз також показує, що відсоток захисту від госпіталізації зберігається в будь-якому віці, у людей від 18 до 79 років, з дещо нижчим рівнем захисту для літніх людей.

Під час спалаху «Дельти» в Південній Африці вакцина забезпечувала 90% захисту проти госпіталізації та 80% захисту від зараження.