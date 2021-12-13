Експерти вважають, що додаткову дозу варто вводити щонайменше через 28 днів після завершення повної вакцинації

У понеділок, 13 грудня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Вона стане дозволена лише для певних груп людей. Про це інформує прес-служба МОЗ.

«Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби», – зазначив Ляшко.

Отримати бустерну дозу тепер зможуть люди:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Також в рекомендаціях національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики йдеться також про надання дозволу на бустерну вакцинацію людям, які планують виїзд за кордон, де вимагають третю дозу; людям, старшим за 60 років, які щепилися вакциною CoronaVac, зазначає сайт «Бабель».

Експерти вважають, що додаткову дозу варто вводити щонайменше через 28 днів після завершення повної вакцинації. Окрім цього, там рекомендують медикам та працівникам будинків інтернатного типу ревакцинуватися через 6 місяців.

Для ревакцинації експерти рекомендують застосовувати мРНК-вакцини – Pfizer або Moderna.

Як інформував ZAXID.NET, ізраїльські дослідники встановили, що курс щеплення від хвороби Covid-19 трьома дозами вакцини від Pfizer забезпечує значний ступінь захисту від нового штаму «Омікрон».

Раніше у Всесвітній організації з охорони здоров’я визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Це можуть бути люди з ослабленим імунітетом і ті, хто вакцинувався інактивованою вакциною (CoronaVac, Sinopharm чи Bharat).