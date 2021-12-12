Ізраїльські дослідники встановили, що курс щеплення від хвороби Covid-19 трьома дозами вакцини від Pfizer забезпечує значний ступінь захисту від нового штаму Омікрон. Про це повідомляє Reuters.

«Ці висновки дослідження подібні до представлених BioNTech і Pfizer на початку тижня про те, що бустерні щеплення можуть стати ключем до захисту від зараження нещодавно виявленим штамом коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Медичний центр «Шеба» та Центральна вірусологічна лабораторія МОЗ Ізраїлю відібрали зразки крові 20 людей, які отримали дві дози вакцини 5-6 місяців тому, та ще 20 осіб, які зробили бустерну вакцинацію місяць тому. У підсумку люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму «Омікрон». В той самий час вони мають певний захист від штаму Дельта.

Науковці також зазначили, що разом із бустерною дозою захист збільшується приблизно у сто разів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що штам коронавірусу «Омікрон» є суттєво заразнішим та може обходити вроджений імунітет чи вироблений після вакцин.