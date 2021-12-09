Штам коронавірусу «Омікрон» є суттєво заразнішим та може обходити вроджений імунітет чи вироблений після вакцин. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дослідження МОЗ Японії.

Зазначається, що японські науковці проаналізували дані геному вірусу з Південної Африки та підтвердили побоювання щодо його заразності.

«"Омікрон" передається частіше, є вчетверо заразнішим від "Дельти" і може обходити як природний імунітет, так і вибудований вакцинами», – йдеться у результатах дослідження.

Наголошується, що це не робить вакцинацію безперспективною, оскільки, попри можливість інфікування «Омікроном», щеплені люди хворіють у легшій формі.

Пояснюється, що такий великий спалах у ПАР стався тому, що рівень вакцинації у країні був менш як 30%.

«Нам потрібно уважно слідкувати за майбутніми трендами, аби побачити, чи те саме станеться у країнах із високим рівнем вакцинації», – переконують науковці.

Дослідження японських науковців пройшло рецензування інших вчених та було опубліковано в авторитетному медичному журналі.