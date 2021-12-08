Учені університету Гонконгу опублікували перше зображення штаму коронавірусу «Омікрон». Знімок оприлюднили на сайті університету 8 грудня, пише УНН.

Вони опублікували фотографію з малим збільшенням клітини (ліворуч) і з великим збільшенням інфікованої клітини (праворуч).

Зазначається, що на лівій частині зображення – при малому збільшенні – пошкодження клітин з набряклими внутрішньоклітинними органелами – везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частки.

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фото The University of Hong Kong

Своєю чергою, праворуч – мікрофотографія з великим збільшенням. Вона показує агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їхній поверхні.

До слова, станом на 8 грудня випадки інфікування штамом коронавірусу «Омікрон» зафіксували у 57 країнах світу.

Що відомо про «Омікрон»?

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності.

Першою країною Європи, де зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», стала Бельгія. Наразі випадки інфікування штамом «Омікрон» діагностували у Великій Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Нідерландах, Австралії та Ізраїлі.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки, а також запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в статті ZAXID.NET.