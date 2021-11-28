Кількість країн, у яких виявили новий штам коронавірусу «Омікрон», який вважають небезпечнішими за штам «Дельта», продовжує зростати. Його вже виявили у низці країн Євросоюзу, а також в Австралії.

Випадки інфікування штамом «Омікрон», який вперше виявили у країнах Африки, діагностували у Великій Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Австралії та Ізраїлі.

Зокрема, у Великій британії виявили щонайменше двох інфікованих новим штамом. Їх відправили на ізоляцію, а в країні запровадили додаткові обмеження. Зокрема, з наступного тижня носіння масок знову стане обов’язковим у транспорті й магазинах. Всі, хто прибуває з-за кордону, повинні здати ПЛР-тест на коронавірус до кінця другого дня після поїздки і самоізолюватися до отримання негативного результату, повідомила газета The Guardian.

Ще один випадок коронавірусу виявили в Чехії. У місті Ліберець на півночі цієї країни госпіталізували пацієнтку, інфіковану новим штамом. Відомо, що вона прилетіла до Чехії з Намібії, була вакцинована і мала легкі симптоми.

Також двох інфікованих штамом коронавірусу «Омікрон» виявили в австралійському штаті Південний Уельс. Попри те, що симптомів хвороби в них наразі немає, їх відправили на самоізоляцію. Інфіковані прилетіли з Південної Африки.

Також інфікованих штамом «Омікрон» виявили в німецькій землі Баварія. Двох людей із цим штамом, які прибули до Мюнхена 24 листопада, відправили на самоізоляцію.

В Італії Національний інститут охорони здоров'я повідомив, що випадок нового варіанту був виявлений у Мілані у людини, яка приїхала з Мозамбіку.

Нагадаємо, що першою країною Європи, де зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», стала Бельгія.

На тлі поширення «Омікрона», Ізраїль, де також виявили людей, інфікованих цим штамом, закрив кордони для іноземців. Обмеження почали діяти з 00:00 неділі, 28 листопада і триватимуть два тижні. Іноземці зможуть в’їхати до Ізраїлю лише за наявності спеціального дозволу від урядової комісії. Також уряд розширив обов’язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону, і дозволили агентству безпеки Шин Бет відновити відстеження інфікованих людей, пише Times of Israel.

Зазначимо, що багато країн вже ввели обмеження на авіарейси з ПАР, де виявили новий штам.

Наразі науковці з’ясовують, як новий штам Covid-19 реагує на вакцини. Відомо, що він має більшу кількість мутацій за штам «Дельта», який поки що домінує у світі.