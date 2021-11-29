Контракт Європейського союзу із компаніями Pfizer та BioNTech містить пункт, який передбачає у разі необхідності адаптації вакцини до нового штаму за 100 днів. У самій же компанії заявили, що можуть зробити це лише за 6 тижнів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

Вона розповіла, що зараз владі Євросоюзу потрібно виграти час, щоб мати можливість проаналізувати заразність та небезпеку нового штаму, а у разі необхідності – адаптувати вакцину.

Посадовиця нагадала, що у травня ЄС уклав із Pfizer та BioNTech контракт на закупівлю 1,8 млрд доз вакцини. Угода передбачає, що якщо з'явиться стійкий до вакцин штам коронавірусу, компанії будуть зобов'язані за 100 днів удосконалити вакцину.

У самій же компанії заявили, що вже через 2 тижні дізнаються, чи захищає її препарат від нового штаму. За словами її представників, адаптувати вакцину до нового штаму можна упродовж 6 тижнів, а упродовж 100 днів країни зможуть отримати партії препаратів, які краще захищають від нового штаму.

Водночас, компанія Moderna каже, що вже почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти штаму «Омікрон».

Новий штам коронавірусу B.1.1.529, або «Омікрон», вперше виявили у зразках, зібраних 11 листопада в Ботсвані та 14 листопада у ПАР. Відтоді цей штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії. У Чехії та Австрії також повідомляли про підозру на зараження цим штамом. Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має близько 30 мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на Covid-19.