У ЄС опублікували низку рекомендацій у зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон». Експерти радять звернути увагу на вакцинацію бустерними дозами та тестування населення, а також закликають не відвідувати регіони, де поширюється новий штам Covid-19.

Рекомендації оприлюднив Європейський центр з контролю та профілактики захворювань (ECDC). Він зазначає, що точної інформації щодо передачі нового штаму та ефективністі наявних вакцин проти нового штаму наразі ще немає.

Тому, з огляду на те, що «Омікрон» потенційно може пошюрюватися швидше, експерти радять вакцинувати нещеплених і тих, хто не отримав другу дозу, а також розширювати тестування населення.

Окремо рекомендують щеплювати бустерними дозами людей, старших за 40 років. А після цього провести ревакцинацію дорослих – принаймні через шість місяців після першого курсу вакцинації.

Крім того, ECDC також закликає уникати поїздки у регіони та країни, де зафіксоване поширення новий штам коронавірусу.

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу.

першою країною Європи, де зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», стала Бельгія. Наразі випадки інфікування штамом «Омікрон» діагностували у Великій Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Нідерландах, Австралії та Ізраїлі.