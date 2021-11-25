На думку науковців, така мутація коронавірусу виникла внаслідок затяжної хвороби у пацієнта з ослабленим імунітетом

Науковці з Великої Британії повідомили про новий варіант коронавірусу, який, на сьогодні є версією Covid-19, що мутувала найбільше. Про це пише «Українська правда» з посиланням на британське видання Daily Mail.

Як повідомляється, випадки інфікування було виявлено у трьох країнах, що дозволило науковцям зробити припущення про поширеність цього виду коронавірусу.

У нового штаму виявили 32 мутації, багато які з них можуть свідчити про те, що він дуже заразний і стійкий до дії вакцин, та має більше змін у своєму спайковому білку, ніж будь-який інший варіант.

Генетики вважають, що така мутація коронавірусу виникла внаслідок затяжної хвороби у пацієнта з ослабленим імунітетом, можливо, у когось із невиявленим СНІДом.

Вірусолог з коледжу Лондона Том Пікок, який першим помітив поширення нового штаму, описав комбінацію мутацій у варіанті як «жахливу» і назвав його «гіршим за всі інші». Проте інші науковці припускають, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його «нестабільним», не даючи набути широкого поширення.

Daily Mail пише, що наразі три випадки зараження цим штамом було виявлено у Ботсвані та шість у Південній Африці. Також цей варіант коронавірусу виявлено у чоловіка з Гонконгу.

Зазначимо, що станом на сьогодні науковцям відомі 13 штамів SARS-CoV-2. Найзаразнішим вважається варіант коронавірусу «Дельта», який з більшою ймовірністю долає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу.