Вакцина Pfizer показала 100% ефективності проти коронавірусу у віковій групі від 12 до 15 років. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Оновлені результати основного третьої фази дослідження компанії свідчать, що серія з двох доз вакцини від Covid-19 Pfizer була на 100% ефективною проти коронавірусу, і зберігала свою ефективність від семи днів до чотирьох місяців.

У дослідженнях, як зазначається, брали участь 2228 підлітків. За даними розробників, було підтверджено 30 випадків зараження коронавірусом, при цьому всі виявили у групі, учасники якої отримували плацебо.

Серед учасників, які отримали препарат, випадки захворювання не виявлено.

У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).

До слова, Україна виходить до переліку країн, в яких дозволено вакцинацію дітей від 12 років препаратом Pfizer.