У Росії зареєстрували перші випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, новий штам коронавірусу виявили у двох з десяти громадян з позитивним тестом на Covid-19, які повернулися з Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Дослідження аналізів інших інфікованих тривають. Всіх десятьох громадян помістили в обсервацію.

ЗМІ зазначають, що наразі у Росії всіх громадян, які повертаються з ПАР і сусідніх країн, тестують на коронавірус на кордоні, а також розміщують в обсерватори на два тижні. В'їзд іноземців з південноафриканського регіону до РФ заборонений.

Що відомо про «Омікрон»?

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності.

Першою країною Європи, де зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», стала Бельгія. Наразі випадки інфікування штамом «Омікрон» діагностували у Великій Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Нідерландах, Австралії та Ізраїлі.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки, а також запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в статті ZAXID.NET.