Штам «Омікрон» є небезпечним через високі темпи його поширення, вважають у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 29 листопада попередила, що новий штам коронавірусу «Омікрон» несе дуже високий ризик сплесків інфекцій, а наслідки можуть бути тяжкими. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, технічний документ Агентства охорони здоров’я ООН для держав-членів став найсерйознішим застереженням ВООЗ про новий штам коронавірусу, виявлений минулого тижня у Південній Африці. Агентство повідомило, що попередні докази підвищують ймовірність того, що «безпрецедентна кількість спайкових мутацій» може підвищити здатність штаму поширюватися від однієї людини до іншої.

«У майбутньому можуть виникнути сплески Covid-19, які можуть мати тяжкі наслідки, залежно від низки факторів, у тому числі від того, де можуть відбутися сплески... Загальний глобальний ризик оцінюється як дуже високий», – йдеться у документі.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус при цьому зазначив, що вчені всього світу працюють над тим, щоб з'ясувати, чи пов'язаний новий варіант із вищою передачею, ризиком повторного зараження і як він реагує на вакцини.

«Сама надзвичайна ситуація з «Омікроном» є ще одним нагадуванням про те, що, хоча багато хто з нас думають, що з Covid-19 ми покінчили, це ще не закінчилося», – цитує Гебреїсуса ВВС.

З огляду на це посадовець закликав забезпечити вакцинами бідніші країни світу.

Варіант коронавірусу B.1.1529, який отримав назву «Омікрон», було виявлено в листопаді 2021 року у Ботсвані та ПАР. Він відрізняється незвично високою кількістю мутацій, у зв'язку з чим його одразу оголосили таким, що «викликає занепокоєння». Це п'ятий варіант коронавірусу зі статусом VoC після варіантів альфа, бета, гамма і дельта. Останній зараз домінує в Україні.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки.

Через штам Британія, Швейцарія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.

Хоча смертельні випадки не були пов’язані з новим штамом, «Омікрон» швидко шириться на тлі щораз більшої кількості країн, що повідомляють про випадки захворювання та закривають свої кордони.

Пацієнти зі штамом «Омікрон» поки що мають переважно легкі симптоми, але лікарі попереджають, що рано робити висновки. Більшість нових випадків припадає на людей віком від 20 до 30 років, які зазвичай не хворіють на Covid-19 так, як літні пацієнти.