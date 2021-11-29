Міністерство охорони здоров’я розробляє стратегію захисту українців від мутованого штаму коронавірусу «Омікрон»

Усіх туристів з Південної Африки, які приїжджають в Україну, відправлятимуть на самоізоляцію. Це пов'язано із появою у цьому регіоні нового сильного мутованого варіанту коронавірусу «Омікрон», повідомляється на сайті уряду у понеділок, 29 листопада.

Мова йде про ПАР, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні (Свазіленд) і Мозамбік.

«Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що варіант коронавірусу B.1.1529, який отримав назву «Омікрон», було виявлено в листопаді 2021 року у Ботсвані та ПАР. Він відрізняється незвично високою кількістю мутацій, у зв'язку з чим його одразу оголосили таким, що «викликає занепокоєння». Це п'ятий варіант коронавірусу зі статусом VoC після варіантів альфа, бета, гамма і дельта. Останній зараз домінує в Україні.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки.

Через штам Британія, Швейцарія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.

Натомість Ізраїль, як і Японія, закрив кордони для іноземців до 2 грудня.

Зауважимо, що Україна не має прямого авіасполучення з країнами Південної Африки.