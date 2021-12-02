Кабінет міністрів України вирішив заборонити в’їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з країн Південної Африки, через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Відповідні обмеження почнуть діяти з 3 грудня.

Так, в’їзд забороняють з Південно-Африканської Республіки (ПАР), Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.

Водночас, як уточнює Міністерство охорони здоров’я, деякі іноземці потрапити до України все ж зможуть, Зокрема, йдеться про іноземців та осіб без громадянства, які:

постійно або тимчасово проживають на території України;

є подружжям або дітьми громадян України;

працюють в акредитованих в Україні іноземних дипломатичних та консульських установ, міжнародних організацій, а також інші категорії осіб за погодженням МЗС України.

Ці категорії іноземнців, а також українці, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше 7 днів протягом останніх 14 днів, після прибуття повинні піти на двотижневу самоізоляцію.

Що відомо про «Омікрон»?

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу.

Першою країною Європи, де зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», стала Бельгія. Наразі випадки інфікування штамом «Омікрон» діагностували у Великій Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Нідерландах, Австралії та Ізраїлі.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки, а також запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в пояснювальній статті ZAXID.NET.