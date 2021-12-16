Із січня в Україні робитимуть третю дозу щеплення від коронавірусу. Відповідний наказ 13 грудня видало Міністерство охорони здоров’я. В Україні додаткову дозу зможуть отримати лише люди з груп ризику та ті, кому вона необхідна для перетину кордону.

ZAXID.NET пояснює, хто і коли зможе втретє щепитися від коронавірусу та які вакцини будуть використовувати для бустерної дози.

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Коли в Україні почнуть робити третє щеплення від ковіду?

Із січня в Україні почнуть робити третю дозу щеплення від коронавірусу, однак точна дата старту ревакцинації наразі не відома. За рекомендацією Національної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), додаткову дозу вводитимуть щонайменше через 28 днів після другого щеплення від ковіду або першого, якщо пацієнта щепили препаратом Johnson & Johnson.

Оптимально додаткову дозу рекомендують вводити у період до трьох місяців від отримання останньої дози. Якщо пацієнт приймав імуносупресивні препарати, експерти рекомендують відкласти введення додаткової дози на два тижні.

Хто може отримати додаткову дозу?

МОЗ рекомендує вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу лише певним групам ризику, зокрема:

пацієнтам із імунодефіцитами, наприклад, хворим з гострими та хронічними лейкозами, агресивними лімфомами, гематологічними злоякісними пухлинами, імуносупресією, спричиненою ВІЛ-інфекцією, тощо;

пацієнтам із хронічними імуноопосередкованими запальними захворюваннями, які отримували терапію до щеплення, наприклад, кортикостероїди та деякі імуномодулюючі препарати;

пацієнтам, які перебували на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, зокрема ті, хто отримував променеву терапію, хіміотерапію чи імуносупресивну терапію після трансплантації органів;

пацієнтам, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.

Крім цього, третю дозу дозволили отримати й людям не з груп ризику, але за певних умов:

якщо третя доза необхідна для виїзду закордон і цього вимагає уряд іншої країни;

якщо людина старша 60 років і раніше була щеплена двома дозами вакцини CoronaVac;

якщо людина за професією входить до групи ризику (лікарі, працівники інтернатів тощо), однак її можуть ревакцинувати через 6 місяців після другої дози;

При цьому, додаткових сертифікатів про вакцинацію щепленим третьою дозою препарату не видаватимуть. Чинним залишиться «зелений» Covid-сертифікат про отримання повного курсу вакцинації. Навіть після третьої дози сертифікат про вакцинацію діятиме лише рік від дати другого щеплення. Однак медики будуть вносити інформацію про третю дозу в електронну медичну систему.

Як отримати додаткову дозу?

Щоб отримати додаткову дозу щеплення від ковіду необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря за направлення на вакцинацію. Цю довідку лікар може видати тільки якщо людина має покази до щеплення.

Після цього необхідно записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.

Чому вакцинують не всіх?

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує робити третє щеплення лише людям із ослабленим імунітетом й критикує введення бустерної дози здоровим людям та дітям. Однак виробники вакцин підтведжують, що поступово дія препарату знижується, а третя доза справді збільшує кількість антитіл.

Наприклад, за даними виробника вакцин Pfizer, третя доза препарату, введена за 6-8 місяців після другої дози, збільшує кількість антитіл у 5-11 разів. За інформацією компанії Sinovac, що виготовляє вакцину CoronaVac, третя доза збільшує кількість антитіл у 7 разів, а Moderna – у 9-16 разів.

Однак в Україні третю дозу дозволили робити лише вразливим групам населення й наразі ані в МОЗ, ані в уряді не пояснюють, чи зможуть ревакцинуватися втретє ті, хто робив перше щеплення рік тому й за цей час у них знизився рівень антитіл в організмі.

Які вакцини будуть використовувати для третьої дози

Для ревакцинації експерти МОЗ радять надавати меревагу мРНК-вакцинам – Moderna та Comirnaty (Pfizer), не залежно від того, яку вакцину ви отримали під час перших двох щеплень. Якщо ж людина отримала дві дози різними вакцинами, наприклад, Pfizer та Moderna, то третю дозу вона має отримати тим же препаратом, що і другу.

Зазначимо, що мРНК-вакцини несуть частину генетичного коду вірусу, до якого імунна система людини має сама виробити антигени. Якщо мРНК-вакцини не буде, для додаткової дози можна використовувати й векторну або інактивовану вірусну вакцину – Covishield/Vaxzevria (AstraZeneca) або CoronaVac (Sinovac) відповідно.

Векторна вакцина базується на безпечному для людей вірусі застуди шимпанзе. Після вакцинації цей вірус потрапляє у деякі людські клітини, які починають використовувати ген для створення поверхневого білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент і виробляє антитіла, які здатні захистити від захворювання на коронавірус. Натомість головним компонентом інактивованої вакцини є нежиттєздатні вірусні частинки, які не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію.

Як це відбувається у світі

Через нову хвилю коронавірусу уряди країн в усьому світі поступово впроваджують вакцинацію бустерною дозою для всього населення, на відміну від України. Наприклад, Ізраїль, який першим у світі вакцинував більшу частину дорослого населення, запровадив додаткову дозу ще в липні, спершу для людей старших 60 років, а згодом – всім охочим старших 12 років. При цьому, після останнього щеплення має минути щонайменше 5 місяців.

Наприкінці листопада США зробили обов'язковою третю дозу вакцини від коронавірусу для всього дорослого населення. Вакциновані від 18 років повинні ревакцинуватися через 6 місяців після другої дози препарату Pfizer або Moderna або через 2 місяці після першої дози Johnson & Johnson.

У Польщі щеплення третьою дозою затвердили в жовтні. Отримати її можуть усі охочі старші 18 років. А в Туреччині почали вводити третю дозу вакцини від коронавірусу деяким категоріям людей, які вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech. Це, зокрема, люди похилого віку, медпрацівники та працівники з галузей із високим ризиком зараження.