Людям, які отримають додаткове третє щеплення проти Covid-19, не видаватимуть окремих сертифікатів про вакцинацію. Чинним залишиться «зелений» Covid-сертифікат про отримання повного курсу вакцинації, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

На брифінгу в середу, 15 грудня, чиновниця повідомила, що термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення, пише «Українська правда». Втім, за словами Карчевич, дані про додаткове щеплення лікарі будуть вносити до електронної системи охорони здоров’я.

Навіщо потрібна третя доза вакцини від коронавірусу

В Україні дозволили щепити додатковою (третьою) дозою людей з груп ризику: ВІЛ-інфікованих, людей з онкологією, тих, хто переніс трансплантацію органів, а також тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію. Крім того, третю дозу отримають люди з низкою інших імунодефіцитних станів.

В рекомендаціях національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики йдеться про надання дозволу на бустерну вакцинацію людям, які планують виїзд за кордон, де вимагають третю дозу, а також людям, старшим за 60 років, які щепилися вакциною CoronaVac. Раніше про необхідність третьої дози щепленим CoronaVac заявляла Всесвітня організація охорони здоров’я. Це пов’язано з тим, що з часом захист цих вакцин знижується.

Зробити третє щеплення можна через 28-90 днів після другого. Для отримання додаткової дози вакцини треба звернутися до сімейного лікаря.