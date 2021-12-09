У Всесвітній організації охорони здоров’я визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерну (третю, підсилювальну) дозу вакцини від коронавірусу, повідомила в четвер, 9 грудня, агенція Reuters.

Консультативна група ВООЗ рекомендує, щоб бустерну дозу отримали люди з ослабленим імунітетом і ті, хто вакцинувався інактивованою вакциною. Наразі ВООЗ визнала лише три такі вакцини: китайські CoronaVac і Sinopharm, а також індійську Bharat. В Україні з цього переліку використовується лише CoronaVac.

Багато країн вже запроваджують бустерну вакцинацію для літніх громадян та людей із груп ризику, але занепокоєння через новий штам коронавірусу «Омікрон» спонукає їх розширити програму бустерної вакцинації.

Представник експертної групи на брифінгу зазначив, що ефективність вакцин проти коронавірусу з часом падає, причому дуже сильно вона знижується саме у людей похилого віку і в людей із супутніми захворюваннями.

Зазначимо, що низка країн, зокрема – Туреччина, Об’єднані Арабські емірати і Таїланд – вже запровадили бустерні дози для щеплених китайськими інактивованими вакцинами.