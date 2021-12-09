Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію під час першого етапу виплат українцям необхідно подати заявку в «Дії» з 19 по 29 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання 1000 грн для вакцинованих в четвер, 9 грудня. Він нагадав, що для виплат будуть розроблені спеціальні картки «єПідтримка». Українці зможуть оформити їх у «Дії» безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Бета-тестування цієї послуги Мінцифри запустить вже наступного тижня.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про виплату вакцинованим українцям по 1000 грн, яку ініціював президент Володимир Зеленський ще у середині листопада. Виплачувати кошти почнуть з 19 грудня.

Отримані на віртуальний рахунок гроші можна буде використати на спортзали, фітнес-клуби, театри, кінотеатри, кафе, квитки на подорожі в межах України, а нещодавно до цього переліку додали ще й купівлю книжок.

Попри те, що в Україні вже вакцинують неповнолітніх, гроші нараховуватимуть лише повнолітнім.