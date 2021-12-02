Програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень, буде розширено. Українці зможуть витратити кошти, отримані за вакцинацію, на купівлю книжок, повідомила Міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, та за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми “єПідтримка”», – повідомила вона в четвер, 2 грудня..

Нагадаємо, програма «єПідтримка» стартує з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року. В рамках програми громадяни зможуть отримати від держави тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Раніше повідомлялося, що ці гроші можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси. Таким чином, тепер до цього переліку також додали купівлю книг.

Участь у програмі зможуть взяти повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, що підтверджується відповідним сертифікатом у мобільному застосунку «Дія». Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія». Для цього в застосунку необхідно буде обрати послугу «єПідтримка», пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям, відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі. За попередніми підрахунками – це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень. Гроші необхідно витратити впродовж чотирьох місяців після їх отримання.