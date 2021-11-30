Скористатися грошима в рамках програми з підтримки громадян і бізнесу в умовах пандемії «єПідтримка» можна буде упродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів. У рамках цієї програми вакцинованим українцям нарахують по 1000 грн.

«Держава надає повнолітнім вакцинованим громадянам України можливість придбати послугу і одночасно підтримати бізнес, який постраждав від пандемії. Ідеться про підтримку легального бізнесу шляхом стимулювання попиту», – сказала заступниця міністра економіки Ірина Новікова у вівторок, 30 листопада, в коментарі «Укрінформу».

Чиновниця підтвердила, що програма стартує 19 грудня та триватиме упродовж наступного року. Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. Фінансові операції здійснюватимуть банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів. Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок «Дія». На другому етапі (за часом – третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

«Через застосунок “Дія” громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитиме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми. Учаснику програми буде відкриватись віртуальний рахунок. Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде», – наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання 1 тис. грн громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Він уточнив, що отримати виплати зможуть навіть ті, у кого немає смартфонів, на які можна встановити «Дію». Отримані гроші можна буде використовувати на спортзали, кінотеатри, ресторани чи на квитки в межах України.

Відомо, що цьогоріч на виплати виділять 3 млрд грн і стільки ж – наступного року. Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що виділена сума на фінансування цієї програми може зрости.