У Туреччині почнуть вводити третю дозу вакцини від коронавірусу деяким категоріям людей, які вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech, заявив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

Як пише Reuters, у Туреччині вже ввели третю дозу більш ніж 11,2 мільйонам людей, які отримали дві дози вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac, чия ефективність, на думку чиновників, знижується швидше.

Коджа заявив, що в четвер, 4 листопада, розпочнеться кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер «з високим ризиком».

Міністр зазначив, що 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і додав: «Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету».

Reuters зазначає, що з середини вересня в Туреччині щоденна кількість інфікованих коливається близько 30 тисяч, тоді як щоденна кількість загиблих, яка досягла піку в 290 у вересні, залишається вище 200. Уряд пояснює високу кількість інфекцій і смертей низьким рівнем вакцинації.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у середу Туреччина зареєструвала 29764 нових випадки захворювання на коронавірус та 246 смертей.