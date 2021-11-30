У Сполучених Штатах усі дорослі повинні отримати бустерне щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань у США.

Вакциновані від 18 років повинні ревакцинуватися через 6 місяців після другої дози препарату Pfizer або Moderna або через 2 місяці після першої дози Johnson & Johnson.

У CDC раніше зазначали, що повинні отримати бустерне щеплення старші від 50 років або дорослі від 18 років, якщо вони потребують довгострокового нагляду. В інших випадках усім дорослим лише рекомендували вводити додатку дозу. Тепер слово «повинні» стосується усіх дорослих.

«Нещодавня поява варіанту "Омікрон" ще більше підкреслює важливість вакцинації, бустерних щеплень і профілактики для захисту від COVID-19», – йдеться у повідомленні CDC.

Наразі у Сполучених Штатах повністю вакцинувалися проти коронавірусу 59,1% людей. Крім того, у країні вже дозволили робити щеплення препаратом Pfizer для дітей від 12 років.