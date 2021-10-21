Зі зростанням кількості вакцинованих від коронавірусу в Україні більшає й міфів про щеплення і його негативні наслідки. Із найбільш абсурдних міфів – РНК-вакцини Pfizer та Moderna впливають на плідність, а вакциновані люди є носіями вірусу і стають небезпечними для оточуючих. При цьому вакцинація і дотримання карантинних обмежень залишаються основними методами боротьби з пандемією.

ZAXID.NET уже публікував відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію та спростовував низку міфів про неї. Тепер пропонуємо перевірити, чи ведетесь ви на поширені фейки від коронавірусу. Пограємо?

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