Таблетки тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові

Міністерство охорони здоровʼя дозволило випробувати в Україні таблетки проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Merck. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на наказ МОЗ.

В Україні проведуть третю фазу досліджень препарату «Ритонавір» виробництва Pfizer. У них візьмуть участь особи, які контактували з хворими на Covid-19.

Також проведуть випробування таблеток MK4482-013 («Молнупінавір») виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на Covid-19. Повідомляється, що випробування будуть проводитися на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради.

Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження Covid-19.

Додамо, що про початок тестування таблеток Reuters повідомляв ще на початку вересня.

Як інформував ZAXID.NET, Велика Британія 4 листопада видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу «Молнупіравір» від американського фармацевтичного гіганта Merck. Британія стала першою країною у світі, яка схвалила перші у світі пероральні ліки проти коронавірусу.

27 вересня компанія Pfizer заявила про початок тестування перорального противірусного препарату для профілактики зараження Covid-19.