В Україні дозволили випробування таблеток Pfizer і Merck від коронавірусу
Міністерство охорони здоровʼя дозволило випробувати в Україні таблетки проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Merck. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на наказ МОЗ.
В Україні проведуть третю фазу досліджень препарату «Ритонавір» виробництва Pfizer. У них візьмуть участь особи, які контактували з хворими на Covid-19.
Також проведуть випробування таблеток MK4482-013 («Молнупінавір») виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на Covid-19. Повідомляється, що випробування будуть проводитися на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради.
Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження Covid-19.
Додамо, що про початок тестування таблеток Reuters повідомляв ще на початку вересня.
Як інформував ZAXID.NET, Велика Британія 4 листопада видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу «Молнупіравір» від американського фармацевтичного гіганта Merck. Британія стала першою країною у світі, яка схвалила перші у світі пероральні ліки проти коронавірусу.
27 вересня компанія Pfizer заявила про початок тестування перорального противірусного препарату для профілактики зараження Covid-19.