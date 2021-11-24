В Україні розширили перелік медикаментів, які закуплять для лікування Covid-19. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 24 листопада, пише «Українська правда.

Зокрема, до списку додали експериментальний препарат «Ритонавір» від компанії Pfizer і таблетки «Молнупіравір» від Merck.

«Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів з високою ефективністю і тих, які перебувають на фінальних стадіях досліджень. Адже коли препарати виходять на ринок, виробники зазвичай вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит», – сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Препарат «Молнупіравір», розроблений компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD), перешкоджає реплікації коронавірусу. Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання цього медикамента, а 4 листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила цей препарат.

Серед пацієнтів, яких лікували «Молнупіравіром», лише 7,3% були госпіталізовані впродовж 30 днів після зараження Covid-19. Водночас, серед тих, хто приймав плацебо, до лікарень потрапили 14,1% людей.

Препарат для профілактики Covid-19 «Ритонавір» (PF-07321332) виробництва Pfizer вже почали тестувати в Україні.