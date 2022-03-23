До відповідальності притягнуть не лише саме закладчицю, а й її батьків

У Хмельницькому поліція затримала 16-річну дівчину, яка робила закладки із наркотиками. В неї вилучили 28 пакетиків з наркотиком PVP. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, крім того, до відповідальності планують притягнути і батьків школярки.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельниччини, дівчина розповсюджувала наркотики за допомогою одного із Telegram-каналів. Отримувала їх через мастер-клади (великі закладки із оптовою партією наркотиків).

«У школярки вилучили 28 пакетиків з важким синтетичним наркотиком PVP, 100 порожніх пакетиків для фасування, електронні ваги та мобільний телефон, в якому зафіксовані факти її злочинної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Школярці вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Також вирішується питання щодо притягання до відповідальності батьків дівчини за неналежне виховання доньки.