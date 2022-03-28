Міський голова Сарн Руслан Серпенінов оголосив винагороду 5 тис. грн за впійманого палія трави. Обов'язковою умовою є наявність відеофіксації порушника. На такі кроки пішли тому, що палії не реагують на прохання перестати спричиняти пожежі сухої рослинності.

Про новий спосіб боротьби з паліями сарненський міський голова Руслан Серпенінов повідомив у відеозверненні 27 березня. Відео він записав на території неподалік льонокомбінату, де рятувальники тільки-но загасили полум'я.

«Комусь відпочинок, комусь неділя. А ми силами ДСНС та нашого комунального підприємства змушені гасити пожежі, які скоюють, м'яко кажучи, несвідомі громадяни. Палія, на жаль, на місці не впіймали. Але звертаюсь до всієї громади: за кожного палія, якого ви піймаєте з відеофіксацією, дам премію 5 тис. грн», – зазначив Руслан Серпенінов.

З інформацією про впійманого палія потрібно звертатись до правоохоронців, втім, можна також повідомляти особисто міського голову, представників комісії з благоустрою чи комунального підприємства «Екосервіс».

Також Роман Серпенінов додав, що лише протягом одного дня інспекція з благоустрою склала 15 протоколів на паліїв трави, але людей штрафи людей не лякають.

Нагадаємо, раніше винагороду за впійманого палія пообіцяв і міський голова Здолбунова. Щоправда, Владислав Сухляк запропонував дещо менше суму: 100 доларів.