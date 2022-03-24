За скоєне палію трави загрожує як мінімум до 8,5 тис. грн штрафу

У селі Веснянка за 20 км від Луцька поліцейські спіймали палія трави, який намагався втекти. Чоловік підпалив суху траву під час виконання сільськогосподарських робіт, згодом полум'я перекинулось на сусідні паї. Внаслідок пожежі вигоріли близько 10 гектарів землі.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, виклик про пожежу в селі Веснянка Луцького району надійшов опівдні в середу, 23 березня. У ліквідації загоряння взяли участь не лише рятувальники, а й поліцейський офіцер громади та небайдужі місцеві жителі. Жертв та травмовних внаслідок події не було.

Поліцейські встановили, що спалювання сухої трави сталось при виконанні сільськогосподарських робіт, внаслідок чого відбулось загоряння сухостою сосни та трави на паях місцевих жителів. Загалом, пожежа пошкодила близько 10 га землі.

«Поліція встановила і особу палія: ним виявився місцевий житель, який спочатку намагався втекти, та був затриманий. Його було доставлено до Луцького районного управління поліції та передано слідчим», – йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.245 ККУ (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу). Санкція покарання передбачає штраф до 8,5 тис. грн або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.