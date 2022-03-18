Прес-служба волинських рятувальників оприлюднила прізвища людей, яких в березні цього року притягнули до відповідальності за спалення сухої трави. Це не поширена практика, зазвичай в установі обмежуються статистичними даними про кількість пожеж.

У прес-службі ДСНС області зазначають, що рятувальники спільно з представниками екоінспекції та місцевим самоврядуванням шукають осіб, які вчиняють підпали сухої трави.

Протягом березня цього року на 3060 грн оштрафували таких осіб:

Осипчука І. А. , спалюючи суху рослинність спричинив пожежу 15 березня – у селі Бобли Ковельського району вогнем знищено господарчу будівлю;

, спалюючи суху рослинність спричинив пожежу 15 березня – у селі Бобли Ковельського району вогнем знищено господарчу будівлю; Кроля В. С. , який також 15 березня у Ковелі на дачному масиві «Калина» через спалювання ним сухої рослинності пожежею пошкоджено дачний будинок;

, який також 15 березня у Ковелі на дачному масиві «Калина» через спалювання ним сухої рослинності пожежею пошкоджено дачний будинок; Гасюка І. І. , 16 березня біля села Годинь Ковельського району спричинив загорання сухої трави на площі 15 га;

, 16 березня біля села Годинь Ковельського району спричинив загорання сухої трави на площі 15 га; Сидорука В. П., 17 грудня в селі Оса Ковельського району спричинив загорання сухої трави на площі 1 га;

Також під час рейдів встановлено осіб, які випалювали суху рослинність. Їх також притягнуто їх до адміністративної відповідальності, а саме:

Клімук С. Д. , 15 березня палив суху траву в Ковелі на дачному масиві «Калина»;

, 15 березня палив суху траву в Ковелі на дачному масиві «Калина»; Дрозд О. В., 17 березня палив суху траву в с. Ростань Ковельського району.

Разом з тим, працівники екоінспекції склали три адміністративні протоколи за самовільне випалювання рослинності

Людей закликають не палити суху траву, аби не провокувати пожежі та не створювати додаткового навантаження для рятувальників. Згідно зі ст. 77-1 КУпАП за таке на громадян накладається штраф у сумі від 3 060 до 6 120 грн, а на посадових осіб від 15 300 до 21 420 грн.

За підпал трави природно-заповідного фонду штраф для громадян складає від 6 120 до 12 240 грн, а для посадовців – від 21 420 до 30 600 грн.