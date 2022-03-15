Правоохоронці та рятувальники закликають не палити сухостої та не відволікати їх від більш важливих завдань

66-річний мешканець села Добривода Рівненської області помер від опіків, одержаних унаслідок спалювання сухої трави неподалік власного господарства. Через проблеми зі здоров’ям чоловік упав і не зміг підвестися, тож одержав 85% опіків тіла. Медикам не вдалося його врятувати.

Про загибель 66-річного мешканця села Добривода Дубенського району поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 15 березня. Напередодні близько 14:30 поліція одержала повідомлення про те, що до Дубенської лікарні доставили чоловіка з 85% опіків тіла.

«Поліцейські встановили, що того дня чоловік вирішив спалити сухостій неподалік власного господарства. Утім, через проблеми зі здоров’ям він упав та не зміг піднятися. Полум’я перекинулось на одяг, внаслідок чого потерпілий отримав опіки 1 та 2 ступеня. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя йому врятувати не вдалося», — ідеться у повідомленні.

Того ж дня пожежу в полі біля села Грабів Рівненського району помітили представники місцевої тероборони й одразу повідомили в поліцію. Поліцейські разом з місцевими мешканцями швидко загасили вогонь й встановили особу чоловіка, який допустив займання трави. У селі Підлозці колишнього Млинівського району поліцейські також виявили 68-річного місцевого жителя, який палив сухостій на пасовищі.

На правопорушників склали адміністративні протоколи за порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП). Водночас штраф за самовільне випалювання рослинності або її залишків значно більший і становить для громадян 3060-6120 грн, а для посадових осіб – 15 300-21 420 грн.