76-річну жінку знайшли мертвою після пожежі у полі

У понеділок, 14 березня, у селі Куликів на Львівщині під час паління сухої трави загинула 76-річна жінка.

У ДСНС Львівщини розповіли, що трагедія сталася близько 12:00. Пожежники отримали виклик про горіння сухої трави та чагарника на полі в селі Куликів Червоноградського району.

Рятувальники гасили пожежу в Куликові понад годину

Пожежу на площі близько 500 м2 гасили понад годину. На місці пожежі виявили тіло місцевої мешканки, 1946 року народження. Обставини та причину трагедії встановлюють правоохоронці.

Загалом за минулу добу надзвичайники Львівщини ліквідували 80 пожеж сухої трави, вогонь знищив понад 12 га. Внаслідок пожеж сухостою було знищено шість дачних будинків та легковий автомобіль.