Потерпілому надали першу медичну допомогу, а опісля госпіталізували

У селі під Луцьком поліцейські врятували чоловіка, який постраждав у пожежі. Правоохоронці з'ясували, що займання спричинив він сам, викинувши недопалок у траву. Опісля чоловік заснув, не помітивши пожежі, яка розгорялась навколо. Потерпілого госпіталізували до лікарні, пожежу загасили самі поліцейські разом з мешканцями села.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався у суботу, 19 березня, неподалік села Підгайці під Луцьком. Місцеві мешканці повідомили, що біля села вони знайшли постраждалого від вогню чоловіка.

«Правоохоронці прибули на вказане місце раніше швидкої допомоги, не розгубилися й негайно розпочали надавати потерпілому первинну медичну допомогу. Завдяки оперативним та професійним діям чоловіка вдалося врятувати від неминучої смерті. Далі його передали медикам й госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Власними силами поліцейські та небайдужі громадяни загасили пожежу. Як з'ясували пізніше, чоловік постраждав з власної необережності: він викинув непогашений недопалок на траву й заснув. Трава загорілася і сплячий волинянин отримав серйозні ушкодження.

«Закликаємо громадян бути обачними, не наражати на небезпеку себе та близьких. Пам‘ятайте про правила поводження з вогнем у відкритій місцевості, адже найчастіше саме через людську халатність гине навколишнє середовище, страждають тварини, а часом потерпілими стають й самі люди», – повідомляє поліція.