Причиною пожежі став підпал сухої трави мешканкою села

У п’ятницю, 18 березня, під час спалювання сухої трави у селі Стені на Львівщині згорів житловий будинок та господарська будівля.

У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 14:00 у селі Стені Яворівського району. На момент прибуття пожежників вогонь вже охопив дві будівлі. Через сильне задимлення на пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу гасили понад годину, залучали 22 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

Згоріла суха трава на площі 200 м2, а також житловий будинок та господарська будівля. Рятувальникам вдалось врятувати від пожежі сусідній житловий будинок.

«Причиною пожежі став підпал сухої рослинності жителькою села Стені, яку притягнуто до адміністративної відповідальності», – повідомили в ДСНС Львівщини.

За даними ДСНС, на Львівщині за минулу добу зареєстровано 74 пожежі сухої трави, вогонь знищив понад 16 гектарів. Нагадаємо, кілька днів тому на Львівщині під час спалювання сухої трави загинула 76-річна жінка.