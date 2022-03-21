Міський голова Здолбунівської громади на Рівненщині пообіцяв заплатити 100 доларів винагороди людині, яка піймає палія сухої трави. Таку виплату посадовець гарантує тому, хто першим повідомить про палія.

Про ініціативу здолбунівський міський голова Владислав Сухляк повідомив 21 березня на своїй сторінці у Facebook. «Винагорода 100$ за першого палія. Не соромимось, будьмо відповідальними», – закликав посадовець. Водночас він не уточнив, хто саме платитиме: міськрада чи він сам.

Згодом на сторінці Здолбунівської міськради опублікували відеозвернення Владислава Сухляка. Відео він зняв біля згорілого садка, на якому вогнеборці загасили займання. Посадовець попередив, що паліїв сухої трави будуть карати жорстко.

«Будьте людьми! Сьогодні це [паління трави] прирівнюється до диверсій. Тому хто тільки попадеться, попереджаю, ніхто не буде обмежуватись адмінпротоколами. Пеняйте на себе», – зазначив міський голова.

Додамо, що паління сухої трави навесні є серйозною проблемою в багатьох містах України. Доволі часто в таких пожежах гинуть люди, які розводять вогонь. Зокрема, такий випадок стався на Рівненщині 15 березня, тоді у вогні загинув 66-річний чоловік.