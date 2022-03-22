За минулу добу на теритрії Закарпаття згоріло понад 92 га сухої трави

Мешканцям Полянської територіальної громади пропонують 5 тис. грн винагороди тим, хто зловить палія трави, або надасть докази про підпали. Таке рішення прийняло керівництво ОТГ через часті випадки підпалів сухостою з великим ризиком перекидання вогню на будинки

Як у понеділок, 21 березня, повідомив голова Полянської територіальної громади Іван Дрогобецький, влада готова виплачувати грошову винагороду кожному мешканцю Поляни чи переселенцю, який зараз тимчасово проживає на території громади, за інформацію про паліїв трави.

«Я як голова Полянської територіальної громади виплачуватиму грошову винагороду кожному, хто зловить палія сухої рослинності та надасть докази у таких злочинних діях. Сума винагороди – 5 тис. гривень. Починаємо полювання за зловмисниками нашої громади», – зазначив Іван Дрогобецький у Facebook.

Також він додав, що випадки підпалів сухої трави фіксуються на території громади щодня. Більшість із них мали високий ризик перекидання вогню на житлові будинки. Інформацію про паліїв трави мешканці Полянської громади можуть надавати за телефоном: +38 099 186 46 43.

Нагадаємо, раніше про подібну ініціативу заявили у Рівненській області: голова Здолбунівської громади Владислав Сухляк пообіцяв заплатити 100 доларів винагороди людині, яка піймає палія сухої трави. Водночас він не уточнив, хто саме платитиме: міськрада чи він сам.

Зазначимо, за інформацією прес-служби ДСНС Закарпаття, за минулу добу на території області зафіксували 60 загорань сухої трави. Найбільше пожеж зафіксували в Ужгородському та Мукачівському районах. Внаслідок цих пожеж загалом згоріло понад 92 га сухої трави та чагарників.