Голова громади Кельменців Богдан Олійник вирішив не вмикати у селищі сирени щоразу, коли є повітряна тривога, «щоб не сіяти паніку та не нагнітати і так не легку ситуацію». Про відповідне рішення селищний голова заявив у середу, 16 березня, у своєму зверненні до громади.

Як уточнив Богдан Олійник, на території селища система оповіщення працює, але керівництво громади свідомо не вмикає сирену щоразу, коли у Чернівецькій області оголошується повітряна тривога. «По-перше, аби не сіяти паніку і не нагнітати і так не легку ситуацію. По-друге – у нас реально є лише одне справжнє бомбосховище», – пояснив Богдан Олійник.

Разом із тим селищний голова закликав усіх мешканців дотримуватися правил під час «реальної небезпеки»: ховатися за принципом «двох стін», біля несучих стін, а також облаштовувати підвали для надійного укриття. Крім того, Богдан Олайник порадив людям встановити мобільний додаток «Тривога» і підписатися на офіційні канали у Telegram, щоб оперативно отримувати сповіщення про небезпеку.

«Хочу запевнити всіх у тому, що ми завжди на посту, отримуємо оперативну інформацію від прикордонної служби. Тому у разі прямої загрози зможемо завчасно попередити жителів громади. Будьте в цьому певні», – зазначив Богдан Олійник.