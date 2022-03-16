Церемонію одруження у Калуському відділі державної реєстрації актів цивільного стану перервала сирена

У Калуші в сховищі під час повітряної тривоги зареєстрували шлюб. Зі своєю нареченою одружився лікар швидкої допомоги, який рятував людей під час обстрілу Бучі. Після того як чоловіку вдалося вибратися з міста живим, йому надали коротку відпустку.

Про реєстрацію шлюбу під час повітряної тривоги у Калуші повідомила прес-служба південно-західного міжрегіонального управління міністерства юстиції у вівторок, 15 березня. «Наречений Павло - лікар швидкої допомоги, який отримав короткотривалу відпустку після того, як вибрався з міста Бучі. Він пообіцяв коханій Ірині одружитися, як тільки вдасться вибратися живим. На щастя, відтепер маємо нову українську родину», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У відомстві уточнили, що церемонію одруження у Калуському відділі державної реєстрації актів цивільного стану перервала сирена повітряної тривоги, тож свідоцтво про реєстрацію шлюбу молодята отримали вже в укритті.

Зазначимо, що попри воєнний стан відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі, крім міст/районів, де такої можливості немає у зв'язку з веденням активних бойових дій. Державна реєстрація шлюбу дозволяється у день подання відповідної заяви.