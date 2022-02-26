Немовля народилося 25 лютого під звуки сирен

У Коломиї під час сигналу «Повітряна тривога» в укритті пологового будинку народилась дівчинка. Дитина народилась у п'ятницю, 25 лютого. Про це на своїй повідомив міський голова Богдан Станіславський під час звернення до громади у суботу, 26 лютого.

За словами міського голови Коломиї Богдана Станіславського, ніч в місті пройшла спокійно. «Правоохоронні органи працюють не покладаючи рук, виявляють диверсантів. Військові об’єкти, зокрема в Корничі, в порядку. У небі безпілотники відсутні. Управління освіти наразі піклується про гаряче харчування для правоохоронців. Управління культури приймає й обробляє інформацію, пов’язану з кількістю переселенців та наявністю вільних місць для них», – йдеться у дописі міського голови.

Також Богдан Станіславський повідомив, що у суботу, 26 лютого, на місцевому аеродромі перевірять працездатність зброї. Заплановано зробити два залпи в повітря.

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