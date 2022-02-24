Повідомлення про пожежу в Івано-Франківську до рятувальників надійшла о 07:16

У Коломиї по території аеродрому випущено дві ракети. У Івано-Франківську на вул. Чорновола біля військового аеродрому пожежа на складі паливо-мастильних матеріалів, повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області у четвер, 24 лютого.

Повідомлення про пожежу в Івано-Франківську на вул.Чорновола біля військового аеродрому до рятувальників надійшла о 07:16. За попередньою інформацією горять склади паливо-мастильних матеріалів.

По території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило 2 ракетні удари.

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