Обвинувачені Дмитро Кузнєцов та Олександр Віхляєв своєї вини не визнавали

Івано-Франківський міський суд 1 листопада виніс вирок трьом коригувальникам ракетного удару по місцевому аеродрому у день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року. Дмитру Кузнєцову, Галині Кришталь та Олександру Віхляєву присудили по 13 років з конфіскацією всього майна. Про це повідомили франківські сайти новин «Галка» та «Курс».

За даними журналістів, які були присутні на судовому засіданні, вирок винесли Дмитру Кузнєцову, Олександру Віхляєву, а також 51-річній Галині Кришталь. Вони у листопаді 2021 року отримали завдання від РФ розвідувати інформацію щодо функціонування аеродрому.

Кришталь наприкінці 2021 року винайняла будинок біля аеропорту. На Прикарпаття її привіз агент-зв’язковий Віхляєв, від якого вона отримала інструкції щодо виконання завдання із фотофіксації курсу та руху військових літаків в районі аеропорту, об’єктів критичної інфраструктури, місць розташування органів держвлади на території Івано-Франківської області.

Дмитро Кузнецов поселився у готелі поблизу аеродрому 22 лютого 2022 року. Він заселився в мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення Росії, він передав інформацію про розташування військового об’єкта в Росію. Унаслідок влучання ракет по аеродрому, його інфраструктуру зруйнували.

Суд встановив, що 44-річного Дмитра Кузнєцова завербували у французькому місті Ніцца в російській православній церкві у 2021 році. Він під виглядом блогера їздив Україною та за допомогою БПЛА знімав критично важливі та стратегічні об’єкти по різних областях. Відео він викладав у соцмережі Instagram, тим самим звітуючи перед своїми російськими кураторами.

Двох інших підозрюваних теж завербували за аналогічних обставин. 51-річну Галину Кришталь – у 2013 році в Республіці Білорусь, а 26-річного Олександра Віхляєва у 2021 році в Україні.

Наприкінці 2021 та на початку 2022 років, усі троє прибули на територію західного регіону, де спостерігали за військовим аеродромом та будівлями органів держвлади.

Для коригування ракетного удару по території аеропорту, 44-річний чоловік розміщував біля забороненої території так звані «маячки», а після ракетного удару він фіксував за допомогою БПЛА наслідки та розмістив відео в соцмережі Instagram, як звіт для кураторів.

Наступного дня після ракетного обстрілу, він мав зустрітися зі своєю спільницею на Тлумаччині, а їхній 26-річний спільник, який передавав їм інструкції від російських кураторів, мав забезпечити їхню втечу до країн Європи.

Однак їх затримали пильні мешканці Івано-Франківської області та працівники правоохоронних органів. Обвинувачені Дмитро Кузнєцов, Галина Кришталь та Олександр Віхляєв своєї вини не визнавали.

Всіх навідників засудили до 13 років з конфіскацією всього майна за держзраду. Термін відбуття покарання відраховується з моменту затримання обвинувачених. Вирок може бути оскаржений через апеляційний суд.