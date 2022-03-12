У Львові та на території громади збільшують кількість сирен

У Львові вдосконалюють та розширюють мережу сирен для оповіщення населення. Систему підсилюють у мікрорайонах Рясне-1, Рясне-2, на Левандівці та у Сихівському районі, а також частково вздовж вулиць Кульпарківська та Медової Печери. Також нове обладнання системи оповіщення населення встановлюють на території Львівської міської територіальної громади.

«Цими днями встановлюють нове обладнання, інтегроване з централізованою автоматизованою системою. Зокрема, підсилено оповіщення у мікрорайонах Рясне-1, Рясне-2, Левандівка, у Сихівському районі – на вулицях Тернопільській, Сихівській, Гашека. У кількох точках вздовж вул. Кульпарківської та на вул. Медової Печери», – повідомила керівниця управління ІТ Львівської міськради Олена Гунько.

Нагадаємо, якщо ви почули звуки сирен, звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал «Увага всім». Почувши його, необхідно негайно увімкнути телеканали «Перший Західний», «ПравдаТУТ Львів» та НТА або радіо «Перше» в FM-діапазоні 88.2 МГц, радіо «Львівська хвиля» в FM-діапазоні 100.8 МГц, радіо «Люкс» в FM-діапазоні 104.7 МГц, радіо «Вголос» в FM-діапазоні 107.2 МГц або радіо «Незалежність» в FM-діапазоні 106.7 МГц.

Зазначимо, що вуличні сирени в першу чергу зорієнтовані на забезпечення оповіщення на вулиці. У приміщеннях звук може бути недостатнім: через пластикові вікна, особливість забудови, ландшафт тощо.

Інформацію про початок та закінчення повітряної тривоги можна отримати також через:

• Telegram-канал «Оповіщення ЦЗ». Це єдиний офіційний Telegram-канал, який повідомляє про початок та закінчення повітряної тривоги.

• Мобільний додаток «Повітряна тривога»:

- завантажте застосунок у Google Play Market або AppStore;

- надайте дозвіл на всі сповіщення;

- оберіть область, в якій хочете бути проінформованими про сповіщення;

- слідкуйте за початком та закінченням повітряних тривог.