Під час тривоги застосунок «Повітряна тривога» надсилатеме максимально гучні сповіщення

В Україні запрацював мобільний додаток «Повітряна тривога», який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні. Застосунок буде повідомляти про початок та закінчення тривоги, повідомило Мінцифри у вівторок, 1 березня.

Додаток «Повітряна тривога» вже можна завантажити у Google Play Market та AppStore. Він не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів і дані про геолокацію.

«Повітряна тривога» надсилатиме максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона», – йдеться у повідомленні від Мінцифри.

Як встановити «Повітряну тривога»

Встановити додаток через Google Play Market або AppStore.

Надати йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

Вибрати область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.

Відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

У додатку вже доступні: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області. Цей список постійно поповнюється.

До слова, мобільний застосунок був розроблений в екстрених умовах за один день, тому досі можуть виникати незначні проблеми. Команда розробників працює над покращенням його роботи.

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